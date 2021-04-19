Разыскиваемый 17 лет насильник из Москвы арестован в Рязанской области

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Житель Москвы, обвиняемый в особо тяжких преступлениях, арестован в Рязанской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.

В 2004 году 44-летний москвич на окраине села Песочня Путятинского района предложил подвезти домой двух девушек 19 и 13 лет, с которыми познакомился в компании общих знакомых. Однако во время поездки злоумышленник свернул с дороги в поле, где попытался изнасиловать младшую из своих пассажирок. Девочке удалось вырваться, когда старшая подруга вступилась за нее и отвлекла внимание мужчины на себя. После этого обвиняемый изнасиловал 19-летнюю девушку, затем несколько раз ударил ее обухом находившегося в машине топора по голове и скрылся с места преступления.

Злоумышленнику было заочно предъявлено обвинение в изнасиловании, покушении на изнасилование несовершеннолетней, а также причинении тяжкого вреда здоровью. В июне 2004 года он был объявлен в федеральный розыск.

Оперативно-розыскные мероприятия помогли найти обвиняемого, его доставили в Рязанскую область. В настоящее время он арестован на основании ходатайства следователя.

Расследование уголовного дела продолжается.