Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:54Заразились
на 19.04В России 4 710 690+8 589В мире 142 097 803+692 805

Температурный рекорд 70-летней давности побит в Мурманске

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Синоптики зафиксировали в Мурманске температурный рекорд последних 70 лет, сообщили "Интерфаксу" в региональном гидрометцентре во вторник.

"В понедельник в Мурманске был обновлен абсолютный максимум температуры воздуха этого дня - плюс 13,6 градуса. Предыдущее максимальное значение для этого дня было в 1950 году - плюс 11,4 градуса", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в Мурманске плюс 8 градусов. По прогнозам синоптиков, с четверга в регионе ожидается похолодание.

Мурманск

Новости

"Санкт-Петербургская биржа" приостанавливала торги почти на 1,5 часа из-за сбоя

Получателям материнского капитала станет проще рефинансировать ипотеку

Данные сотен крупных российских компаний из Trello утекли в сеть

По делу о взрыве под Нижним Новгородом задержали двух газовиков

По делу о взрыве под Нижним Новгородом задержали двух газовиков
Пандемия коронавируса

В Калмыкии выявили "британский" штамм COVID-19

Что случилось этой ночью: вторник, 20 апреля

Тело ребенка найдено под завалами дома в Нижегородской области

Судьба одного ребенка неизвестна после взрыва газа в Нижегородской области

Судьба одного ребенка неизвестна после взрыва газа в Нижегородской области

Источник допустил гибель трех человек при взрыве газа под Нижним Новгородом

Источник допустил гибель трех человек при взрыве газа под Нижним Новгородом

Взрыв газа произошел в трехэтажном доме под Нижним Новгородом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');