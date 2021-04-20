Температурный рекорд 70-летней давности побит в Мурманске

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Синоптики зафиксировали в Мурманске температурный рекорд последних 70 лет, сообщили "Интерфаксу" в региональном гидрометцентре во вторник.

"В понедельник в Мурманске был обновлен абсолютный максимум температуры воздуха этого дня - плюс 13,6 градуса. Предыдущее максимальное значение для этого дня было в 1950 году - плюс 11,4 градуса", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в Мурманске плюс 8 градусов. По прогнозам синоптиков, с четверга в регионе ожидается похолодание.