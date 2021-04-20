Россиянин пытался вывезти китайскую вазу эпохи государства Цзинь
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - На российско-латвийской границе изъяли древнюю китайскую вазу, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области.
В сообщении пресс-службы отмечается, что бронзовая ваза, возможно, является древней китайской реликвией XII века эпохи государства Цзинь. Пограничники и таможенники изъяли ее в многостороннем автомобильном пункте пропуска "Бурачки" Себежского района".
Вазу в салоне легкового Mitsubishi пытался вывезти 37-летний россиянин. Найденный артефакт передали сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.