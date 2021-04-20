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Имущество погибшего подрядчика космодрома Восточный заберут в счет возмещения ущерба

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Амурской области смогла доказать незаконность сделок по имуществу, которое в период расследования подарил родственникам погибший подрядчик космодрома Восточный, чтобы вернуть государству более 70 млн рублей ущерба.

Региональная прокуратура сообщает, что погибший подозревался в присвоении бюджетных средств при выполнении госконтрактов. Во время расследования, чтобы скрыть имущество, он подарил коттеджи в Подмосковье бывшей жене и детям. Мужчина погиб в результате несчастного случая, когда расследование еще продолжалось, и уголовное дело в отношении него было прекращено, в наследственную массу эти объекты недвижимости не вошли.

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Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что речь идет о госконтрактах по космодрому Восточный. Для возмещения ущерба, который причинил государству погибший, прокуратура подала в суд иски о признании сделок по недвижимости незаконными.

"Проверка шла в отношении двух руководителей подрядных организаций, которые были задействованы на Восточном. Один погиб, произошел несчастный случай, поэтому уголовное дело в отношении него было прекращено. Его сообщник два года назад был осужден на 11 лет, это Дмитрий Вишневский, это дело широко освещалось", - пояснил собеседник агентства.

В итоге суд решил включить коттеджи в перечень наследного имущества, чтобы вернуть в федеральный бюджет более 74 млн рублей.

Как сообщалось, в декабре 2019 года Благовещенский городской суд приговорил бывшего гендиректора ООО "УСИО" Вишневского к 11 годам лишения свободы и взыскал с него свыше 980 млн рублей. Он был признан виновным в растрате при выполнении работ на космодроме Восточный.

космодром Восточный Амурская область

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