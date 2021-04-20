ФАС оштрафовала ИК-26 под Волгоградом за сговор при стройке детсада

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области оштрафовало исправительную колонию №26 Волгоградской области за сговор с муниципальными чиновниками при строительстве детского сада за 140 млн рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, исправительная колония, вступив в сговор с управлением капитального строительства города Волжский, а также с частной строительной организаций ООО "Каспий", нарушила закон о защите конкуренции, к тому же получив доход в 100 млн рублей.

"За совершение указанного нарушения ИК №26 привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 6 092 910 рублей", - сказано в сообщении.

В отношении иных участников неконкурентного соглашения дела об административном правонарушении находятся в стадии рассмотрения.

Ранее волгоградские следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о картельном сговоре при расходовании порядка 140 млн рублей в рамках реализации нацпроекта "Демография".

По данным прокуратуры, в рамках нацпроекта на территории города Волжский велось строительство детского сада за 140 млн рублей. Для определения подрядчика 26 февраля 2020 года был устроен аукцион, победителем которого стала одна из коммерческих организаций. Однако муниципальный контракт с победителем так и не был заключен. 1 апреля 2020 года в заключение контракта подрядчику было отказано.

В дальнейшем, чтобы уклониться от проведения аукциона и привлечь к выполнению работ определенного подрядчика, управление капстроительства города Волжский решило заключить контракт на строительство детсада с исправительным учреждением.

В свою очередь исправительная колония заключила контракт с организацией, проигравшей аукцион. Кроме того, фирма приступила к строительству задолго до объявления самого аукциона.

Было возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления капстроительства администрации города Волжский, гендиректора юрлица, проигравшего аукцион, а также начальника исправительного учреждения по части 2 статьи 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля).