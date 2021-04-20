Брат подсудимого из мести ранил ножом помощника прокурора в КЧР

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Карачаево-Черкесии задержали местного жителя, подозреваемого в нападении на помощника Хабезского межрайонного прокурора, сообщает во вторник следственное управление СКР по КЧР.

По данным ведомства, нападение произошло вечером 19 апреля в магазине-кафе в Черкесске. Мужчина подошел сзади к сотруднику прокуратуры, который был в служебной форме, и попытался перерезать ему шею ножом. При помощи других посетителей тот смог отбиться. Однако нападавшему удалось ранить сотрудника прокуратуры в шею.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.295 УК РФ (Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование).

Со слов задержанного, пострадавший сотрудник прокуратуры участвовал в рассмотрении дела в отношении его брата в суде, и он решил отомстить, говорится в сообщении.