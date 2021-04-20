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Думе предложат разрешить социальную аренду в малоэтажных домах

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" подготовил законопроект о строительстве малоэтажных жилых домов с участием государственно-частного партнерства и региональных властей и о сдаче их в социальную аренду, сообщил замгендиректора института развития Денис Филиппов. Он сказал это на круглом столе по индивидуальному жилищному строительству.

"Есть большой класс людей, порядка 30% граждан, которые при любой ставке не смогут взять ипотечный кредит. Под них нами разработан законопроект, чтобы у граждан была возможность арендовать жилье по программам частно-государственного партнерства, с участием субъектов Федерации не только в многоквартирных жилых домах, но и в малоэтажных индивидуальных домах", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минстрой вместе с "ДОМ.РФ" подготовили концепцию программы по созданию доступного наемного жилья, целью которого является обеспечение доступности долгосрочного найма жилья для семей с невысокими доходами. В рамках реализации программы возможно осуществить строительство 30 млн кв.м такого жилья к 2023 году, отмечали в Минстрое. Арендовать такое жилье смогут около 714 тысяч семей.

Минстрой также подготовил законопроект по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России, который предусматривает распространение всех льготных программ на строительство частных домов, рассказал на этом же мероприятии замминистра строительства Николай Стасишин.

"Законопроект полностью подготовлен Минстроем, он будет принят в этом году для того, чтобы мы во всех регионах запустили проекты нового качества индивидуального жилищного строительства", - сказал он.

По его словам, законопроектом предусмотрено установление конкурсного характера малоэтажной застройки с привлечением денег граждан, а также комплексный подход к строительству с развитием необходимой инфраструктуры на территории застройки.

"Ранее такие поселки формировались хаотично, а мы вводим простые и четкие правила игры, благодаря которым будущее содержание и эксплуатация было комфортно и понятно, чтобы на них распространяли все требования управляющих компаний", - объяснил Стасишин.

Развитие индивидуального жилищного строительства - один из ключевых факторов достижения целей национального проекта "Жилье и городская среда" по вводу не менее 120 млн кв.м жилья ежегодно к 2030 году. 50 млн кв.м из этого объема должно приходиться на ИЖС. 19 апреля премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство распространит льготную ипотеку для семей с детьми на ИЖС. По оценкам властей, благодаря этой мере смогут улучшить жилищные условия более 20 тысяч семей.

ДОМ.РФ Николай Стасишин Минстрой Денис Филиппов правительство

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