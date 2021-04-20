ВЭБ, Сбербанк и Открытие выделят 100 млрд рублей на строительство завода в Выксе

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ВЭБ.РФ, Сбербанк и банк "Открытие" профинансируют на 100 млрд рублей проект строительства в Выксе сталелитейного комплекса полного цикла ООО "Эколант" Анатолия Седых (конечный владелец "Объединенной металлургической компании", ОМК).

Такие соглашения 20 апреля подписали председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, первый зампредправления Сбербанка Александр Ведяхин, президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Для проекта по строительству электрометаллургического комплекса ВЭБом сформирован данный синдикат в рамках "Фабрики проектного финансирования". Доля участия госкорпорации в синдикате составляет 20 млрд рублей, еще 20 млрд рублей составит резервный транш. Два других финансовых партнера предоставят по 40 млрд рублей. Еще более 40 млрд рублей составляют собственные средства инициатора проекта, говорится в сообщении "Эколанта".

Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 150 млрд рублей.

Производственная мощность нового комплекса составит 1,8 млн тонн жидкой стали в год, запуск ожидается в 2025 году. Планируется, что на заводе в Выксе будет внедрена технология, которая относится к "зеленой" металлургии и соответствует международным экологическим требованиям. Ее использование позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа в сравнении с традиционной технологией производства стали. Проект позволит создать более 700 новых рабочих мест и еще 2 тыс. - на период его строительства.

Условия кредитного соглашения его участники не раскрывают, однако отмечают, что это долгосрочный договор с конкурентными процентными ставками.

"Это хорошие рыночные ставки и для клиента, и для банков с точки зрения финансирования долгосрочных проектов. Это "длинные" деньги, это плавающая ставка, которая в зависимости от конъюнктуры будет защищать и интересы клиента, и интересы банков. Нам этот проект интересен как инвестиционный, долгосрочный, как синдикат, где мы обмениваемся своим опытом. (. . .) И для ОМК эта конструкция удобна, так как она не зависит только от одного партнера. Для нас это важная практика, чтобы делать такие проекты вместе", - сказал Задорнов журналистам, добавив, что срок действия соглашения превышает семь лет.

Седых отметил, что это первый в практике компании крупный проект с участием только российских банков.

"Этот проект знаковый тем, что это полностью российский проект. В других наших проектах раньше участвовали иностранные банки, страховые агентства, только они могли предоставить нам "длинные" деньги по приемлемой ставке. Российские банки участвовали, но на более короткие сроки. Это первый проект, когда участвуют российские банки полностью. Абсолютно конкурентные ставки, очень длинные сроки предоставления кредита. Поэтому я считаю, что наша банковская система шагнула далеко вперед. Это мой взгляд как промышленника", - сказал он.

Шувалов в свою очередь сказал, что ВЭБ намерен развивать партнерство с банками для реализации и менее капиталоемких проектов.

""Фабрика проектного финансирования" для ВЭБ - это главный инструмент. Сегодня мы открываем четырнадцатый проект. Мы надеемся, что их будет много больше. (. . .) Надеюсь, что "фабрика" будет модернизирована, она будет адаптирована к новым современным проектам не только с такими крупными потребностями в капитале, как сегодня, и мы будем развивать партнерство (с банками - ИФ) по малым и средним проектам. По самым разным проектам в стране, имея в виду и экспортное производство", - отметил он.

"Сбер уделяет большое внимание вопросам экологии и в целом ESG-трансформации как отдельных предприятий, так и целых отраслей. Проект "Эколанта" нам особенно интересен не только своим значением для отечественной металлургии, но и тем, что предполагает использование наилучшей из доступных технологий - технологии прямого восстановления железа DRI. По сравнению с доменно-конверторной технологией она позволяет существенно снизить энергозатраты и выбросы парникового газа", - сказал со своей стороны Ведяхин.