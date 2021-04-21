СК проверит пост об отказе скорой помощи забрать умирающую в Кузбассе

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Кемеровской области следователи проверят сообщения СМИ о том, будто бы в Анжеро-Судженске женщина умерла на лестнице в подъезде после того, как ее отказалась забрать в больницу бригада скорой помощи. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Жительница города сообщила в инстаграме вечером 20 апреля о том, что, выходя в магазин, обнаружила в подъезде женщину в тяжелом состоянии. Та не помнила, как ее зовут и где она живет. Автор сообщения вызвала скорую помощь, дождалась приезда бригады, передала медикам все, что больная успела ей рассказать. После этого она вышла в магазин, а когда вернулась, обнаружила эту женщину на том же месте уже мертвой.

В рамках доследственной проверки следователи выяснят, во сколько диспетчеру "скорой помощи" поступил сигнал выезжавших на вызов и порядок действий этих медиков. Также они будут искать родственников умершей и выяснять причину ее гибели.