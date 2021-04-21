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Мужчина скончался у здания больницы в Кемерове

По данным СКР, он умер из-за тромба

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы организовали проверку после смерти мужчины, скончавшегося вблизи здания городской больницы в Кировском районе Кемерово, сообщили "Интерфаксу" в пресс- службе СУ СК по региону в среду.

Накануне в соцсетях было опубликовано видео, на котором проходивший рядом со зданием горбольницы мужчина внезапно падает, после чего ему пытаются помочь прохожие, при этом одна из женщин пошла за врачами в медучреждение. По словам автора публикации, находившиеся в больнице врачи скорой помощи якобы отказались подходить к лежащему на земле мужчине, пояснив, что они занимаются только коронавирусными больными. В итоге он скончался до приезда другой бригады скорой.

В пресс-службе СУ СКР по Кузбассу агентству сообщили, что мужчина, по предварительным данным, скончался из-за тромба. "По данному факту организована проверка", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь в пресс-службе ГКБ №3, рядом с которой произошел инцидент, агентству пояснили, что на момент обращения очевидца в больницу на место происшествия уже прибыла бригада медиков.

"В тот момент, когда женщина обратилась в поликлинику, на место произошедшего уже прибыла бригада скорой помощи, медработники которой, к сожалению, зафиксировали мгновенную смерть кемеровчанина", - сказал представитель больницы.

Кемерово СКР

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