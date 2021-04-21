Фонд COVID-помощи вдовы и партнеров Босова уничтожил большую часть тестов и лекарств

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Благотворительный фонд "День Первый", учрежденный Катериной Босов, Дмитрием Агой и Виктором Сюковым (все владеют долями в компаниях группы "Аллтек"), в 2020-2021 годах утилизировал тест-системы и лекарства от COVID-19 в общей сложности на 394,23 млн рублей, свидетельствует отчетность фонда.

При этом общая сумма пожертвований, поступивших в фонд в 2020 году и потраченных на уставную деятельность, равнялась 455,4 млн рублей. Из них порядка 44,24 млн рублей ушло на содержание аппарата управления.

Согласно пояснениям к отчету фонда, "День Первый" был создан в марте 2020 года исключительно на период пандемии COVID-19 для содействия обеспечению охраны здоровья граждан. Среди прочего, фонд жертвовал медучреждениям тест-системы для диагностики коронавируса, лекарства и средства индивидуальной защиты.

В период с ноября 2020 года по март 2021 года фонд уничтожил 593,5 тыс. наборов реагентов для выявления РНК коронавируса на общую сумму более 356 млн рублей, лекарственные средства на 37,6 млн рублей, а также прочие медицинские товары на 583 тыс. рублей.

В отчетности отмечается, что лекарства - гидроксихлорохин сульфат и хлорохин фосфат - были приобретены и вывезены из Китая, их пришлось утилизировать "в связи с невозможностью получить регистрационные удостоверения".

Медицинские товары были пожертвованы фонду компанией Sibanthracite Overseas AG. Фонд выявил несоответствие качества товара - часть пожертвованного имущества была повреждена - и принял решение о его утилизации.

В свою очередь тест-системы поставлялись фонду компанией Osang Healthcare Co. Ltd как одноразовые медицинские изделия (в соответствии с постановлением правительства РФ "Об особенностях обращения медицинских изделий" №430) и не имели государственной регистрации РФ. Позже в постановление правительства были внесены изменения: наборы реагентов исключили из перечня одноразовых медизделий. Регистрационное удостоверение на них удалось получить только в октябре 2020 года. До истечения срока годности (1 апреля 2021 года) реагентов фонд искал благополучателей, однако медицинские организации отказались от пожертвований в связи с наличием в обращении более современных и простых в хранении тестов.

Группа "Аллтек", основанная погибшим бизнесменом Дмитрием Босовым, занималась добычей угля и девелопментом недвижимости в Москве. В начале февраля 2021 года сообщалось, что группа "Аллтек" подписала соглашение о продаже угледобывающей группы "Сибантрацит" компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна.