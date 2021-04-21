Путин предложил возмещать 50% стоимости путевок в летние лагеря в 2021 году

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному Собранию, предложил в 2021 году возвращать половину стоимости путевок для детей в летние лагеря.

"Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь", - заявил Путин.

Президент также предложил создать новые возможности для студенческого туризма, в частности, запустить пилотные проекты с возможностью заселения студентов в кампусы и общежития других регионов при путешествиях по стране.