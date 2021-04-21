Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

Путин предложил возмещать 50% стоимости путевок в летние лагеря в 2021 году

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, озвучивая послание Федеральному Собранию, предложил в 2021 году возвращать половину стоимости путевок для детей в летние лагеря.

"Особое внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь", - заявил Путин.

Президент также предложил создать новые возможности для студенческого туризма, в частности, запустить пилотные проекты с возможностью заселения студентов в кампусы и общежития других регионов при путешествиях по стране.

Хроника 05 – 21 апреля 2021 годаПослание президента
Владимир Путин

Новости

Большинство кибератак на РФ в 2020 году производилось из США, Китая, Германии и Нидерландов

Путин предложил выплатить для школьников и будущих первоклассников по 10 тыс. руб.

Послание президента

Детям 8-16 лет из неполных семей будут выплачивать 5,6 тыс. руб. в месяц с 1 июля

Детям 8-16 лет из неполных семей будут выплачивать 5,6 тыс. руб. в месяц с 1 июля
Послание президента

Путин предложил до конца года продлить программу туристического кэшбэка

Послание президента

Путин призвал добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет

Путин призвал добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в 78 лет

Российская орбитальная станция будет состоять из шести модулей

В России выявили еще 8 271 случай COVID-19 за сутки

В России выявили еще 8 271 случай COVID-19 за сутки

Защита сообщила о задержании пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

Суд отменил приостановку строительства второй очереди "Восточного"

Суд отменил приостановку строительства второй очереди "Восточного"

Адвокат Любови Соболь сообщил, что она задержана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');