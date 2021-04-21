Детям 8-16 лет из неполных семей будут выплачивать 5,6 тыс. руб. в месяц с 1 июля

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - С 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата, ее размер в среднем по стране составит 5 650 рублей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

"Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество, дело не в причинах, дело в том, чтобы детей поддержать", - отметил Путин.

"Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка", - добавил президент. По его словам, меры поддержки коснутся тех семей, где в свидетельстве о рождении не указан один из родителей, либо где родители разведены и один из них имеет право на алименты.

Путин также заявил о необходимости подготовки целостной системы мер поддержки семей с детьми. В связи с этим он поручил правительству к 1 июля подготовить такую систему.

"Задача - свести к минимуму угрозу бедности для таких семей", - отметил президент.

Кроме того, Путин предложил до 1 августа произвести единовременную выплату для школьников и будущих первоклассников в размере 10 тысяч рублей.