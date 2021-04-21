Экс-главу районного суда Волгограда приговорили к 2 годам колонии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Астрахани признал виновной в покушении на мошенничество бывшего председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ее признали виновной по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

23 сентября 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила Следственному комитету возбудить в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Добрыниной уголовное дело о покушении на мошенничество.

Следствие установило, что в производстве Дзержинского районного суда Волгограда находилось дело по иску администрации города к предпринимателю с требованием снести самовольно построенную гостиницу. Судом была назначена строительно-техническая экспертиза. Председатель суда пообещала жене предпринимателя за 2,5 млн рублей помочь в получении заключения, необходимого для принятия решения в пользу бизнесмена. При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия. При передаче денег судью задержали сотрудники правоохранительных органов.