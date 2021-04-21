Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:21Заразились
на 21.04В России 4 727 125+8 271В мире 142 946 244+847 824

Экс-главу районного суда Волгограда приговорили к 2 годам колонии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Астрахани признал виновной в покушении на мошенничество бывшего председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Ее признали виновной по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

23 сентября 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России разрешила Следственному комитету возбудить в отношении председателя Дзержинского районного суда Волгограда Добрыниной уголовное дело о покушении на мошенничество.

Следствие установило, что в производстве Дзержинского районного суда Волгограда находилось дело по иску администрации города к предпринимателю с требованием снести самовольно построенную гостиницу. Судом была назначена строительно-техническая экспертиза. Председатель суда пообещала жене предпринимателя за 2,5 млн рублей помочь в получении заключения, необходимого для принятия решения в пользу бизнесмена. При этом обвиняемая не намеревалась и не имела возможности совершить указанные действия. При передаче денег судью задержали сотрудники правоохранительных органов.

Астрахань Волгоград Юлия Добрынина

Новости
Послание президента

Путин назвал меры по оздоровлению нации и решению демографических проблем. Обобщение

Путин назвал меры по оздоровлению нации и решению демографических проблем. Обобщение

Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году

Первый полк с новыми ракетами "Сармат" встанет на дежурство в 2022 году
Послание президента

Путин поручил дать возможность иностранцам за четыре дня оформить визу в РФ

Политик Владимир Рыжков задержан в Москве

Политик Владимир Рыжков задержан в Москве
Послание президента

Путин предупредил организаторов провокаций против РФ о последствиях

Послание президента

Путин поручил обеспечить подготовку тестов в случае новой пандемии за четыре дня

Путин поручил обеспечить подготовку тестов в случае новой пандемии за четыре дня
Послание президента

Беременным женщинам в трудной ситуации будут ежемесячно платить 6 350 руб.

Послание президента

В вузах РФ в ближайшие два года откроют еще 45 тыс. бюджетных мест

В вузах РФ в ближайшие два года откроют еще 45 тыс. бюджетных мест

Большинство кибератак на РФ в 2020 году производилось из США, Китая, Германии и Нидерландов

Послание президента

Путин предложил выплатить для школьников и будущих первоклассников по 10 тыс. руб.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');