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В Туве 1,5-годовалый ребенок умер, обварившись супом

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Обстоятельства смерти полуторагодовалого ребенка, опрокинувшего на себя тарелку с супом, устанавливаются в Туве. Об этом сообщает в среду пресс-служба СУ СКР по региону.

Сообщение о смерти малыша в результате полученных им ожогов поступила в правоохранительные органы Кызыла накануне.

11 апреля ребенок получил ожоги у себя дома, пролив на себя горячий суп, и в этот же день был госпитализирован с ожогами тела более 55%. Несмотря на медицинскую помощь, 20 апреля он скончался, говорится в сообщении.

Отмечается, что родители ребенка в момент происшествия находились дома.

Региональное СУ СКР организовало доследственную проверку. Они выяснят, есть ли признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тува СКР

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