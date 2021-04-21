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Цена пользования трапом в аэропорту Челябинска оказалась самой высокой в РФ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Челябинское УФАС России предписало АО "Челябинское авиапредприятие" (оператор аэропорта Челябинска, находится под управлением холдинга "Новапорт") установить экономически обоснованную услугу по предоставлению телескопического трапа авиакомпаниям, сообщает пресс-служба управления.

По данным пресс-службы, дело в отношении оператора аэропорта было возбуждено по обращению Челябинской транспортной прокуратуры. По итогам антимонопольного расследования ведомство пришло к выводу, что стоимость этой услуги "Челябинского авиапредприятия" является одной из самых высоких в сравнении с ценами в других аэропортах РФ. Так, тариф за использование телескопического трапа в аэропорту Челябинска составляет 23 тыс. рублей в час, в других аэропортах – от 2 тыс. рублей до 21 тыс. рублей в час.

Как отмечает УФАС, "Челябинское авиапредприятие" занимает доминирующее положение на рынке услуг по наземному обслуживанию, в том числе, услуги по обеспечению посадки-высадки пассажиров на территории челябинского аэропорта, поэтому "обязано соблюдать антимонопольные запреты", в частности, "не злоупотреблять доминирующим положением в форме установления монопольно высокой цены".

По информации пресс-службы, в отношении компании из-за нарушения антимонопольного законодательства будет возбуждено дело об административной ответственности.

Аэропорт "Челябинск" находится под управлением "Новапорта" – одного из крупнейших российских холдингов, объединяющих региональные аэропорты. "Новапорт" принадлежит AEON Corporation Романа Троценко.

Челябинск Новапорт AEON Corporation

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