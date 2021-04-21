На Урале главаря банды приговорили к 24 годам колонии строгого режима

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Курганской области вынес приговор лидеру банды, орудовавшей в регионе на протяжении 10 лет, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Он признан виновным по ряду статей УК РФ, в том числе "Убийство", "Разбой", и приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При этом фигурант уже отбывает наказание за разбойное нападение, а также за кражи дорогостоящих автомобилей, говорится в сообщении.

По данным ведомства, один из активных участников банды уже приговорен к 19 годам колонии, в отношении других пятерых членов преступной группы суд еще рассматривает дела.

Установлено, что члены банды совершили пять убийств, одно покушение на убийство, сопряженное с похищениями людей, разбойные нападения и вымогательства, хищения автомобилей.

Летом 2016 года лидера банды задержали, но долгое время тяжкие преступления, совершенные бандой в отношении предпринимателей, оставались нераскрытыми, отмечается в пресс-релизе.