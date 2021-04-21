Главу водоканала Каспийска будут судить по делу о массовом отравлении

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы Дагестана завершили расследование уголовного дела в отношении начальника МУП "Водоканал" города Каспийска, сообщает следственное управление СКР по республике.

В отношении начальника водопроводного участка МУП "Водоканал" города Каспийска было возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в том числе предназначенных для детей в возрасте до 6 лет). Как отмечается, причина возбуждения дела – "противоправные действия, которые за собой повлекли массовое отравление людей.

По версии следствия, в феврале 2021 года обвиняемый выявил попадание поверхностных вод в водопроводную трубу города Каспийска, соединенную с резервуаром питьевой воды.

Уточняется, что он самостоятельно отремонтировал трубу, "при этом не принял мер по прекращению подачи воды в резервуар, не сообщил в диспетчерскую службу, не привлек специальные бригады".

"В результате его противоправных действий, после употребления некачественной питьевой воды в период с 21 по 23 февраля 2021 года, 24 человека, в том числе 17 детей в возрасте до 6 лет, отравились", - отмечает региональное управление СКР.

В феврале текущего года десятки жителей города Каспийска, большинство из которых – дети, были госпитализированы с признаками отравления. Было установлено, что причина отравления – загрязненная вода.