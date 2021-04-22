Выросший в 9 раз доход семьи томского губернатора объяснили продажей земли

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Девятикратный рост доходов семьи губернатора Томской области Сергея Жвачкина в 2020 году объясняется продажей земельных участков и зданий, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе областной администрации.

"Доход семьи губернатора Сергея Жвачкина в 2020 году получен в результате продажи двух земельных участков, жилого дома и нежилых зданий в Подмосковье. При этом значительная часть дохода была направлена на погашение кредита, ранее взятого на приобретение этой недвижимости", - сказал собеседник агентства.

Из отчета, опубликованного на сайте областной администрации, следует, что Жвачкин и его жена Инна по итогам 2020 года задекларировали совокупный доход в 156,3 млн рублей. В 2019 году Жвачкин и его супруга на двоих заработали 17,11 млн рублей. Таким образом, в отчетном году доходы семьи томского губернатора выросли более чем в девять раз.

Доход самого Жвачкина в 2020 году практически не изменился Глава региона заработал 16,05 млн рублей, что на 4% меньше, чем годом ранее. При этом супруга губернатора в прошлом году увеличила доход в 319 раз - с 439,9 тыс. рублей до 140,3 млн рублей. В новой декларации томского губернатора и его жены, в частности, больше не фигурируют два земельных участка общей площадью 3,399 тыс. кв. м, два нежилых здания общей площадью 710,2 кв. м. Кроме того, супруги избавились от жилого дома площадью 446.9 кв. м, сменив его на более просторный - площадью 733 кв. м.