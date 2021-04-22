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ВТБ запустил в банкоматах переводы по номеру телефона

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ запустил сервис переводов по номеру телефона с использованием системы быстрых платежей (СБП) в сети своих банкоматов.

Как уточнили в пресс-службе банка в четверг, для перевода необходимо авторизоваться в банкомате с помощью карты ВТБ, выбрать соответствующий раздел и указать номер телефона и банк получателя денег.

На переводы по номеру телефона через СБП в банкомате или мобильном приложении ВТБ Онлайн действуют единые тарифы: все операции на сумму до 100 тысяч рублей в месяц осуществляются бесплатно, комиссия на переводы свыше этого порога составляет 0,5% от суммы операции, но не более 1 500 рублей.

В банке считают, что сервис может помочь клиентам в ситуациях, когда у них нет возможности воспользоваться смартфоном, например, если он разряжен.

ВТБ

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