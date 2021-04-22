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Российский эксперт избрана членом Международного комитета по контролю над наркотиками

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель директора Национального научного центра наркологии - филиала центра имени Сербского Галина Корчагина переизбрана членом Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), сообщает Минздрав России в четверг.

В сообщении отмечается, что выборы пяти членов Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) состоялись в Нью-Йорке, в них приняли участие 24 претендента, выдвинутые государствами - членами ООН.

Минздрав заявляет, что "переизбрание профессора Галины Корчагиной в качестве члена МККН позволит достичь значимых результатов в реализации стратегии снижения спроса на наркотики и обеспечения доступности обезболивающих лекарственных препаратов, содержащих контролируемые вещества, для нуждающихся в них пациентах".

Комитет в сотрудничестве с правительствами работает над обеспечением доступности лекарств с контролируемыми веществами в составе для медицинских и научных целей, а также предотвращению их утечки в незаконный оборот. МККН также координирует действия государств по устранению недостатков в системах контроля за наркотическими препаратами и психотропными веществами в соответствии с требованиями трех антинаркотических конвенций.

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