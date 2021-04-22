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Ураган в Пензенской области повредил крыши школ, детсадов и ДК

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Девять районов Пензенской области пострадали от шквалистого ветра, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"В связи с тем, что по территории Пензенской области прошел шквалистый ветер, произошло разрушение кровель зданий в девяти районах региона. Пострадали общеобразовательные школы, четыре дома культуры и несколько детских садов", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Олега Мельниченко.

В частности, повреждены кровли в школе в Неверкинском районе, в двух школах в Колышлейском районе, в трех - в Белинском районе. Также сильный ветер повредил губернаторский казачий кадетский корпус и три организации общего среднего образования в Сердобском районе.

По предварительным данным, размер ущерба составил 16 млн рублей, отметил Мельниченко.

Он добавил, что в ближайшее время необходимо начать ликвидацию последствий урагана, а также оценить ущерб, нанесенный жителям Пензенской области.

Ураган прошел в ночь на 21 апреля в разных районах Пензенской области.

Пензенская область

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