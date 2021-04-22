В Крыму ожидаются заморозки до минус 3 градусов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Синоптики предупреждают о заморозках в ряде районов Крыма в ближайшую пятницу, спасатели распространили штормовое предупреждение в регионе.

"Ночью и утром 23 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки -1°C...-3°C", - говорится в информации пресс-службы МЧС республики (входит в состав крымского правительства).

Существует риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур.