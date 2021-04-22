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Военный из Владикавказа получил 8,5 лет за убийство топором должника

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Владикавказский гарнизонный военный суд приговорил к длительному сроку заключения младшего сержанта местной войсковой части Сослана Гуриева, признав его виновным в убийстве, сообщает главное военное следственное управление СК РФ.

Как отмечается, 25 марта 2019 года между Гуриевым и потерпевшим возник конфликт из-за того, что последний обманом забрал 100 тыс. рублей у матери военнослужащего и отказывался их отдавать. Ссора переросла в драку, в ходе которой осужденный несколько раз ударил потерпевшего топором по голове.

Военнослужащий, чтобы скрыть преступление, сжег тело убитого. В октябре 2020 года Гуриев был задержан.

Ему назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Владикавказ Северная Осетия СК РФ

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