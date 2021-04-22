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Житель Тюмени отсудил у дорожников 500 тыс. руб. за гибель сына в ДТП

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени взыскал с городского департамента дорожной инфраструктуры и "Службы заказчика по благоустройству" 500 тысяч рублей в пользу местного жителя за гибель сына в ДТП. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областной прокуратуры.

В ноябре 2019 года молодой человек ехал на автомобиле по неосвещенному и скользкому участку дороги. Не заметив поворота, он опрокинулся в придорожную канаву и погиб от травм. Его отец обратился в суд с иском о возмещении морального вреда.

В рамках дела была проведана судебная экспертиза. Она установила, что участок дороги, на котором произошло смертельное ДТП, не соответствовал требованиям к содержанию. Там не было фонарей, барьерного ограждения возле канавы, нескольких дорожных знаков, в том числе знака, указывающего на поворот. Отмечается, что водителя дезориентировало также большое количество деревьев.

Тюмень

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