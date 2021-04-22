Суд в Кузбассе запретил деятельность "Русского патриотического клуба"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд отклонил апелляцию общественного объединения "Русский патриотический клуб - Новокузнецк/РПК" на решение о признании экстремистским и запрете его деятельности в России, сообщает портал "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В ближайшее время информация о запрете организации будет внесена в федеральный список экстремистских организаций Минюста, и ее интернет-ресурсы будут заблокированы.

Клуб, в котором состояло около двух десятков человек, экстремистским признал Центральный суд Новокузнецка. Участники клуба подали апелляцию. Областной суд ее отклонил, таким образом, решение вступило в силу.

В МВД отметили, что многие члены РПК, в том числе и 48-летний руководитель движения из города Осинники, ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности. Кроме того, они устраивали несогласованные акции, чтобы привлечь новых сторонников и достичь "националистических целей". В соцсетях и интернете они пропагандировали превосходство либо неполноценность человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также пытались возбуждать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, отметили в МВД.