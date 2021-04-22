Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Художнику Тимофею Раде назначили обязательные работы за акцию 23 января

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 39 часов обязательных работ уличному художнику Тимофею Раде за участие в несанкционированной акции, прошедшей в городе 23 января.

Суд признал его виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга - ИФ).

28 января в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступили несколько административных протоколов на участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января, в том числе на уличного художника Тимофея Радю.

23 января в России, в том числе в Екатеринбурге, прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Навального. По данным министерства общественной безопасности Свердловской области, в столице Урала в акции приняли участие около 3 тыс. человек, 14 были задержаны.

Екатеринбург Тимофей Радя

Новости

МИД РФ потребовал сократить численность сотрудников посольства Чехии

Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве в любое время

Суды Петербурга арестовали 8 и оштрафовали 15 участников акции в среду

Посол Чехии заявил, что пока продолжит работу в России

Общий объем продаж туров на майские праздники упал в России на 70%

Общий объем продаж туров на майские праздники упал в России на 70%

МИД РФ счел, что Чехия встала на путь разрушения отношений с Москвой

Чешский посол прибыл на Смоленскую площадь

Путин допустил преференции иностранным инвесторам в "чистые технологии" в РФ

Чехия потребовала от РФ до конца мая сократить штат посольства

Чехия потребовала от РФ до конца мая сократить штат посольства

Владимир Рыжков оштрафован на 20 тысяч рублей за ретвит новости

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');