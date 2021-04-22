Художнику Тимофею Раде назначили обязательные работы за акцию 23 января

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил 39 часов обязательных работ уличному художнику Тимофею Раде за участие в несанкционированной акции, прошедшей в городе 23 января.

Суд признал его виновным в административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга - ИФ).

28 января в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступили несколько административных протоколов на участников акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января, в том числе на уличного художника Тимофея Радю.

23 января в России, в том числе в Екатеринбурге, прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Навального. По данным министерства общественной безопасности Свердловской области, в столице Урала в акции приняли участие около 3 тыс. человек, 14 были задержаны.