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Пермяк получил 18 лет за убийство младенца из-за раздражавшего плача

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Перми приговорил к 18 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в убийстве младенца.

Краевое СУ СКР сообщает в четверг, что в ночь на 23 июля прошлого года 22-летний пьяный мужчина находился в квартире с восьмимесячной падчерицей. Мать девочки дома отсутствовала.

Ребенок плакал, это раздражало пермяка, и тогда он убил ребенка.

Мужчина признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).

Пермь

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