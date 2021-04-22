Пермяк получил 18 лет за убийство младенца из-за раздражавшего плача
Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Перми приговорил к 18 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в убийстве младенца.
Краевое СУ СКР сообщает в четверг, что в ночь на 23 июля прошлого года 22-летний пьяный мужчина находился в квартире с восьмимесячной падчерицей. Мать девочки дома отсутствовала.
Ребенок плакал, это раздражало пермяка, и тогда он убил ребенка.
Мужчина признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней).