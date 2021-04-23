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Тело пропавшей без вести шестилетней девочки найдено в Красноярске

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Разыскиваемую с марта шестилетнюю девочку из Красноярска, которую находящаяся под следствием мать оставила своей подруге и ее матери, обнаружили мертвой, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии в пятницу.

"Удалось восстановить картину произошедшего и установить место, где женщины закопали тело погибшей девочки. Устанавливаются все обстоятельства и роли каждой из женщин в совершенном преступлении. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в релизе.

Как сообщалось, в марте текущего года женщина-наркоманка, которая находится в СИЗО по обвинению в сбыте наркотиков, написала заявление с просьбой найти ее дочь, оставленную подруге и ее матери в 2020 году. По факту безвестного исчезновения девочки было возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователи опросили женщин, которые рассказали, что девочка погибла в результате несчастного случая, свою причастность к инциденту они отрицали. В ходе следствия женщины несколько раз меняли свои показания. При этом они указывали место, где якобы закопали тело, но по факту останки там не нашли. С конца марта в поисковых работах участвовали сотрудники полиции и волонтеры.

Красноярск СКР

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