В Воронеже два "юриста" обманули более 400 человек на 10 млн рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии пресекли деятельность двух лжеюристов из Воронежа, обманувших несколько сотен человек на 10 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Задержаны двое местных жителей в возрасте 31 и 34 лет. Они подозреваются в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По данным полиции, лжеюристы обманывали клиентов, обещая им правовую помощь. Для этого они использовали 7 частных организаций, арендующих офисы в Воронеже.

Как правило, клиент обращался в одну из организаций, с ним заключался договор, по которому оплачивались услуги юриста. Однако взамен человек фактически никакой правовой помощи не получал, отметили в МВД.

Установлено, что период 2016-2020 годов лжеюристы похитили таким образом у более 400 граждан деньги на сумму более 10 млн рублей.

По делу проведено более 40 обысков, изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации и иные предметы.