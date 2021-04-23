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Пятиклассник выпал из окна третьего этажа школы в Ульяновской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Срочная госпитализация понадобилась ребенку, который выпал из окна третьего этажа школы в Сурском районе Ульяновской области, сообщает прокуратура региона в пятницу.

Представитель надзорного ведомства уточнил "Интерфаксу", что инцидент произошел накануне в здании школы в поселке Сурское. Пострадавший мальчик учится в пятом классе.

Прокуратура устанавливает причины произошедшего. Проверяется деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ульяновская область

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