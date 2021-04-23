Мишустин отметил снижение младенческой и детской смертности в РФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с младенческой и детской смертностью в России улучшается, фиксируется уменьшение этого показателя, даже несмотря на пандемийный год, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер в рамках рабочей поездки в Грозный в пятницу посетил Республиканский перинатальный центр, где немного пообщался с врачами и медработниками.

"Самое главное - рождение жизни новой... Очень приятно, что сегодня мы видим такие результаты, что с младенческой смертностью, с детской смертностью гораздо все лучше. Мы фиксируем уменьшение этого показателя, несмотря даже на такой год - пандемийный", - сказал Мишустин.

Он поблагодарил медиков за эту работу. Премьер также поинтересовался, хватает ли центру машин скорой помощи, напомнив, что президент в своем послании уделял внимание в том числе вопросу оснащения медучреждений такими автомобилями.

Мишустин заверил, что правительство окажет помощь с приобретением дополнительных медицинских аппаратов для Республиканского перинатального центра в Чечне, глава Минздрава Михаил Мурашко рассмотрит соответствующую просьбу.

По словам медиков, за два года с момента централизации неонатальной службы в Чечне удалось добиться больших успехов, было закуплено много оборудования, однако этого все равно не хватает. Они попросили премьера помочь с закупкой дополнительных ИВЛ-аппаратов экспертного класса для младенцев, цифрового рентген-аппарата и других медицинских приборов.

Представители медучреждения ответили, что на закупку оборудования потребуется 405 миллионов рублей.

"Мы, конечно, все, что необходимо, сделаем, и я попрошу Михаила Альбертовича (Мурашко) посмотреть, тем более, это по его профессии. Он сейчас, наверное, слушает и понимает, что это все необходимо. Конечно, поможем всем, чем сможем", - заверил Мишустин.

Он напомнил, что Мурашко в прошлом работал акушером-гинекологом.