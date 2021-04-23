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Под Тулой завели уголовное дело после обнаружения стада погибших коров

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя крестьянско-фермерского хозяйства после обнаружения стада погибших животных в Чернском районе Тульской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Дело заведено по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), говорится в сообщении.

Также прокуратура Чернского района возбудила три дела об административных правонарушениях.

Отмечается, что фермерское хозяйство работало с 2017 года.

Как сообщалось, накануне, 22 апреля, вечером на территории поселка Жизнь Чернского района было обнаружено 150 трупов крупного рогатого скота. Специалисты государственной ветеринарной службы Тульской области выехали на место. Погибших животных проверили на сибирскую язву, результат оказался отрицательным.

Трупы животных утилизируют, также будут проведены ветеринарно-санитарные работы.

Информация об инциденте направлена в управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям для выявления виновных и привлечения их к административной ответственности.

По данным тульских СМИ, животные умерли от голода, трупы переносили за здание фермы. Владельцами крестьянско-фермерского хозяйства оказались двое жителей Орловской области, которые редко здесь появлялись. Кроме коров в хозяйстве имеются овцы, кони, куры, козы, индейки.

Тульская область

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