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Более 60 детей отравились в детском саду в Ростовской области

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Более 60 воспитанников детсада отравились в Ростовской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Как отмечается, днем 21 апреля воспитанникам одного из дошкольных образовательных учреждений в городе Шахты предоставили готовую еду. После этого у 63 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет резко ухудшилось состояние здоровья: появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты. В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает, говорится в сообщении.

Проведено обследование пищеблоков, взяты пробы воды. Работа детсада приостановлена. Все дети находятся дома.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности для детей).

В свою очередь пресс-служба прокуратуры региона сообщает, что в детсаду проводится проверка соблюдения требований законодательства при организации питания несовершеннолетних.

Ростовская область Шахты

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