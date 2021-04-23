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На мусорном полигоне в КБР нашли израненное тело младенца

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено Кабардино-Балкарии по факту обнаружения тела новорожденного ребенка на полигоне по переработке твердых коммунальных отходов, сообщает следственное управление СКР по КБР.

Тело новорожденной девочки на мусорном полигоне, расположенном рядом с селом Урвань, было обнаружено в пятницу, 23 апреля, утром. Ребенка нашли на конвейерной ленте по переработке отходов, на голове и шее у младенца были раны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

В настоящее время следователями проводятся неотложные следственные мероприятия, назначено проведение молекулярно-генетической и ряда других экспертиз.

СКР Кабардино-Балкария

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