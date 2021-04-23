Двое тверских полицейских арестованы по делу о превышении полномочий

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о превышении должностных полномочий расследуется в отношении начальника Московского отдела полиции Твери и инспектора группы организации службы отдельной роты ДПС. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба СУ СКР по Тверской области.

Дело расследуют по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, с августа 2020 года по февраль 2021 года фигуранты дела в интересах третьих лиц способствовали им в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками регионального УФСБ России. Они арестованы.

Проведены обыски в жилых и служебных помещениях, личных и служебных автомобилях фигурантов по делу.