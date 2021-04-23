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Дело умершего посредника в крупной взятке следователю СК дошло до суда

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело обвиняемого в передаче взятки в 150 млн рублей следователю столичного управления СК России передано в суд, несмотря на его смерть в прошлом году.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в "покушении на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере", - сообщила "Интерфаксу" представитель ведомства Людмила Нефедова.

Она отметила при этом, что "данное уголовное дело не было прекращено в связи со смертью обвиняемого в июле 2020 года в связи с несогласием его супруги с прекращением уголовного дела по нереабилитирующим основаниям".

Между тем, информированный источник уточнил "Интерфаксу", что речь идет о попытке вымогательства взятки в 2 млн евро (150 млн рублей по тогдашнему курсу - ИФ) через посредников старшим следователем по расследованию особо важных дел Следственного управлению по ЦАО ГСУ СКР по Москве Марией Слёзкиной в 2018 году.

Источник сообщил также, что в настоящее время следователь Слёзкина объявлена в розыск, поскольку она скрылась от следствия.

"В качестве посредников для получения взятки следователь использовала своего сожителя – уроженца Абхазии, и его родственника. Именно последний был задержан в момент передачи части требуемой суммы", - пояснил собеседник агентства.

"Установлено, что обвиняемый согласился на предложение своего родственника выступить в роли посредника при непосредственной передаче 150 млн рублей в качестве взятки от фигуранта уголовного дела должностному лицу правоохранительных органов для изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - сказала Нефедова.

По ее словам, "довести свой преступный умысел мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов сразу после получения денег – 100 тыс. рублей и более 2 млн евро (муляжи)".

Как отметила представитель столичной прокуратуры, в отношении соучастников обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Дело умершего посредника направлено в Преображенский районный суд Москвы, добавила Нефедова.

СКР

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