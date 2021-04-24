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Задымление в здании Главного штаба в Петербурге привело к эвакуации

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Посетителей здания Главного штаба в Санкт-Петербурге эвакуировали в связи с задымлением в электрощите, сообщил в субботу Государственный Эрмитаж на своей странице "Вконтакте".

Как рассказали в музее, задымление произошло в 12:00 на первом этаже Главного штаба. Отмечается, что, благодаря оперативным действиям ответственных служб, в 12:10 оно было ликвидировано, была включена система дымоудаления.

В 12:25 музей продолжил свою работу, и посетители вернулись к осмотру экспозиций Главного штаба.

В настоящий момент Главный штаб работает в штатном режиме.

Петербург Главный штаб Эрмитаж

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