Задержана первый замминистра соцзащиты Мордовии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Следователи задержали первого заместителя министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, задержана Нина Иняткина, которая ранее занимала пост главы администрации Рузаевского муниципального района,..

По данным следствия, построенные за счет бюджетных средств в 2009-2011 годах в Рузаевском районе 11,5 км сетей электроснабжения и силовой трансформатор не были поставлены на учет как муниципальное имущество и были переданы коммерческой организации в безвозмездное пользование.

"Таким образом с момента ввода в эксплуатацию, с 2011 года, в бюджет района не поступили денежные средства в размере около 30 миллионов рублей в виде арендной платы за пользование коммерческой организацией муниципальным имуществом", - говорится в сообщении.

Региональное управление СКР по материалам управления ФСБ по республике возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Проведены обыски, в том числе в администрациях городского поселения и муниципального района.