Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 25.04В России 4 762 569+8 780В мире 146 461 651+821 237

Задержана первый замминистра соцзащиты Мордовии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Следователи задержали первого заместителя министра социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по подозрению в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СКР, задержана Нина Иняткина, которая ранее занимала пост главы администрации Рузаевского муниципального района,..

По данным следствия, построенные за счет бюджетных средств в 2009-2011 годах в Рузаевском районе 11,5 км сетей электроснабжения и силовой трансформатор не были поставлены на учет как муниципальное имущество и были переданы коммерческой организации в безвозмездное пользование.

"Таким образом с момента ввода в эксплуатацию, с 2011 года, в бюджет района не поступили денежные средства в размере около 30 миллионов рублей в виде арендной платы за пользование коммерческой организацией муниципальным имуществом", - говорится в сообщении.

Региональное управление СКР по материалам управления ФСБ по республике возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий. Проведены обыски, в том числе в администрациях городского поселения и муниципального района.

Мордовия

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon

Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon

Два человека погибли, один пострадал в автоаварии в Хабаровске

Пешеходный мост рухнул на автодорогу в Екатеринбурге

Что произошло за день: суббота, 24 апреля

"Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon

"Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon

Корабль "Прогресс МС-14" сведут с орбиты 29 апреля

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным "не трясти друг друга"

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным "не трясти друг друга"

Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');