Кемеровчанка перевела 7 млн рублей в "МММ" в надежде на компенсацию

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в связи с обманом 73-летней жительницы Кемерова мошенниками, которые представились сотрудниками "МММ" и банка. Она перевела им 7 млн рублей после того, как ей пообещали компенсацию, сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Предварительно установлено, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником "МММ" - эта финансовая пирамида, созданная Сергеем Мавроди, была ликвидирована в 1997 году.

Звонивший сообщил, что компания возобновляет работу, и предложил вкладчице 1,3 млн рублей материальной помощи. Чтобы получить эти деньги он призвал ее как можно скорее открыть счет в ближайшем отделении банка и сообщить его реквизиты, чтобы ей перевели начисления.

Затем ей позвонил другой мужчина и представился сотрудником банка, на лицевой счет которого поступила материальная помощь для нее от "МММ". Он сказал, что деньги можно получить после приобретения страховой программы. Пенсионерка ему поверила и перевела на указанные им счета около миллиона рублей.

Затем лжебанкир позвонил ей снова и предложил ей в качестве компенсации облигации, чтобы получить которые ей нужно заплатить комиссию и купить финансовый сертификат. Она сняла деньги со счетов в нескольких банках города и перевела их по указанным реквизитам. В общей сложности она перевела звонившим около 7 млн рублей, а ей пообещали, что все деньги через несколько дней вернутся на ее счет. Этого не произошло.

Потерпевшая пожаловалась подруге, та посоветовала ей обратиться в полицию.

Подозреваемых ищут.

Сергей Мавроди в 1992 году создал в России финансовую пирамиду АО "МММ", от краха которой, по разным данным, пострадали от десяти до пятнадцати миллионов человек. С декабря 1997 года он был в розыске. Его задержали в начале 2003 года. В апреле суд в Москве приговорил его к четырем с половиной годам колонии за финансовое мошенничество, через месяц Мавроди вышел на свободу.

В 2011 году предприниматель запустил международную финансовую пирамиду "МММ-2011", которая затем была реорганизована в "МММ-2012". В 2014 году он основал проекты по созданию финнсовых пирамид в Африке и Азии. В декабре 2017 года Мавроди объявил о запуске собственной криптовалюты Mavro. Он умер в Москве в марте 2018 года.