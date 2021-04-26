Минобороны сообщило о новом испытательном пуске ракеты системы ПРО

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные осуществили новый испытательный пуск на полигоне в Казахстане ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), сообщил в понедельник департамент информации Минобороны РФ.

"Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью", - цитирует Минобороны РФ командира дивизии 1-й армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-майора Сергея Грабчука.

На протяжении последних лет Минобороны РФ неоднократно сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты на полигоне "Сары-Шаган". Летно-конструкторские испытания считаются завершенными после десяти успешных пусков, затем ракета может быть принята на вооружение.

Ранее глава Космического командования США Джон Реймонд заявил, что испытания российской противоракеты представляют вызов для интересов США в околоземном пространстве. По его словам, эта российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите.

В июле 2020 года главком ВКС РФ Сергей Суровикин сообщил, что новыми противоракетами усилят систему ПРО Москвы. Годом ранее, в июне 2019 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сказал, что модернизацию системы ПРО Москвы планируется завершить к 2022 году.

Как сообщал "Интерфакс", ПРО Москвы с 1995 года обеспечивает система второго поколения. В ее составе - комплексы А-135, оснащенные противоракетами ближнего перехвата. Противоракетную оборону Москвы и Центрального промышленного района обеспечивает Первая армия ПВО-ПРО ВКС РФ.

Сообщалось о разработке в России противоракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

В январе 2021 года в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" Грабчук сказал, что ряд элементов ПРО Москвы уже модернизированы.