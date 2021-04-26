В Красноярске создали модуль для экономии энергии космических аппаратов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Ученые Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск) разработали уникальный модуль управления энергопреобразующей аппаратурой космических аппаратов, сообщает Минобрнауки РФ.

"Контроллер позволит управлять режимами заряда и разряда бортовых аккумуляторов. При этом он продлевает срок службы батарей, а также обеспечивает их высокую эффективность при стабильном электропитании всей техники космического аппарата. Ко всему прочему, контроллер сможет обеспечивать плавный пуск бортовых устройств", - говорится на сайте министерства.

Также отмечается, что система, разработанная учеными СФУ, является модульной, при этом все ее модули независимы друг от друга.

"Это означает, что при выходе из строя одного модуля все остальные продолжат функционировать без потери энерговооруженности", - поясняется в сообщении Минобрнауки РФ.

В настоящее время идет отработка контроллера в различных режимах.

В целом же, по данным разработчиков, подобные устройства могут применяться не только в космосе, но и в других автономных системах – от сотовых телефонов до электромобилей.

СФУ был создан в 2006 году на базе пяти красноярских вузов. В настоящее время в составе учреждения 20 институтов и 3 филиала, в которых обучается более 31 тыс. студентов, около 800 аспирантов. В Национальном рейтинге университетов по версии "Интерфакс" за 2019 год СФУ занимает 15 место. Также в 2020 году СФУ вошел в топ-100 лучших российских университетов по версии Forbes.