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В Подмосковье приступили к ликвидации "глупых" пробок

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Подмосковье приступили к ликвидации так называемых глупых пробок - проблемных мест на дорогах, для ликвидации которых не требуются капитальные работы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Места с "глупыми" пробками выявляются в ходе опроса местных жителей, который проходит до 30 июня на портале "Добродел", говорится в сообщении.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, по сообщениям жителей определено порядка 450 заторов на областных дорогах, 300 из которых требуют капитальных мероприятий.

"А вот в 150 местах в течение года выполнят оперативные мероприятия: перенастроят или заменят светофоры, разработают новые схемы движения, выполнят обустройство поворотных карманов, проведут локальные расширения на перекрестках и переразметку дорог", - цитирует Гержика пресс-служба областного Минтранса.

Ликвидацию "глупых" пробок проведут более чем в 20 муниципалитетах, в том числе в Химках, Мытищах, Красногорске. Такие работы уже начались в городе Лыткарино.

Заторы на дорогах Подмосковья устраняют в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Подмосковье Алексей Гержик

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