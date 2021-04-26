На репетиции Дня Победы в Братске обрушилась трибуна со студентами

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Братске во время репетиции праздника Дня Победы на стадионе "Металлург" провалилась часть трибуны, пострадали три студента педагогического колледжа. Проверки по факту начали прокуратура и СК Иркутской области.

Трибуна стадиона рухнула в Братске во время репетиции ко Дню победы. Пострадали студентыhttps://t.co/esLvU7MHWL pic.twitter.com/gA8TRwNvuJ — Тайга.инфо (@taygainfo) April 26, 2021

По предварительным данным СК, обрушение произошло около 16 часов по местному времени в понедельник. Пострадали двое несовершеннолетних и 18-летняя девушка. Доследственная проверка проводится по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Травмы получили учащиеся "Братского педагогического колледжа", их увезли в больницы, уточнили в прокуратуре. Там добавили, что стадион принадлежит муниципальному автономному учреждению Футбольный клуб "Сибиряк". Прокуроры проверяют соблюдение на стадионе требований градостроительного законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

В надзорном ведомстве журналистам уточнили, что происшествие произошло во время репетиции празднования Дня Победы.