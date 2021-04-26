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На репетиции Дня Победы в Братске обрушилась трибуна со студентами

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Братске во время репетиции праздника Дня Победы на стадионе "Металлург" провалилась часть трибуны, пострадали три студента педагогического колледжа. Проверки по факту начали прокуратура и СК Иркутской области.

По предварительным данным СК, обрушение произошло около 16 часов по местному времени в понедельник. Пострадали двое несовершеннолетних и 18-летняя девушка. Доследственная проверка проводится по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Травмы получили учащиеся "Братского педагогического колледжа", их увезли в больницы, уточнили в прокуратуре. Там добавили, что стадион принадлежит муниципальному автономному учреждению Футбольный клуб "Сибиряк". Прокуроры проверяют соблюдение на стадионе требований градостроительного законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

В надзорном ведомстве журналистам уточнили, что происшествие произошло во время репетиции празднования Дня Победы.

Братск Иркутская область СКР Сибиряк Металлург

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