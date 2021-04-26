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Несколько районов Казани остались без электричества

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Несколько районов Казани с населением 25 тысяч человек частично остались без электричества из-за пожара на электроподстанции, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану в понедельник.

"В 13:19 от оперативного дежурного АО "Сетевая Компания" поступила информация о том, что произошло отключение электроснабжения в связи с горением на подстанции "Советская", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 13:37 по было ликвидировано открытое горение на площади 5 кв.м.

По данным ГУ МЧС, в зону отключения попали частично Советский и Приволжский районы Казани с населением более 25 тыс. человек (35 трансформаторных подстанций).

По информации ведомства, пострадавших нет. Готовится резервное подключение, работают аварийные бригады АО "Сетевая компания".

Причина происшествия уточняется.

Казань

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