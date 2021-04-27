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Курировавший Авиалесоохрану замруководителя Рослесхоза покинул свой пост

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов покидает свой пост, сообщает в телеграме министерство природных ресурсов и экологии.

"Из Рослесхоза уходит Александр Агафонов. Заместитель руководителя, курировавший Авиалесоохрану", - говорится в сообщении.

Агафонов был назначен заместителем руководителя Рослесхоза 13 апреля 2020 года. На должности замруководителя Рослесхоза Агафонов занимался координацией действий в области охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также координацией работы по борьбе с лесными пожарами.

Рослесхоз Авиалесоохрана Александр Агафонов

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