Курировавший Авиалесоохрану замруководителя Рослесхоза покинул свой пост
Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов покидает свой пост, сообщает в телеграме министерство природных ресурсов и экологии.
"Из Рослесхоза уходит Александр Агафонов. Заместитель руководителя, курировавший Авиалесоохрану", - говорится в сообщении.
Агафонов был назначен заместителем руководителя Рослесхоза 13 апреля 2020 года. На должности замруководителя Рослесхоза Агафонов занимался координацией действий в области охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также координацией работы по борьбе с лесными пожарами.