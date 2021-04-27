Подросток погиб на заброшенном заводе в Кузбассе

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту смерти подростка, тело которого было найдено в распределительной будке на территории бывшего завода в Киселевске Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР во вторник.

Предварительно установлено, что накануне днем мальчик позвал друзей на заброшенный завод за проводами, но те отказались и он отправился один. Вскоре друзья стали звонить ему, но он не отвечал. Тогда подростки отправились на завод, где продолжали набирать номер, пока не услышали звонок в распределительной будке.

Они вызвали сотрудников правоохранительных органов. После того как специалисты отключили электрический ток в распределительной будке, следственная группа обнаружила в помещении на земле подростка без признаков жизни. Судебно-медицинский эксперт констатировал его смерть.

Следствие устанавливает собственника предприятия. Выясняется также, должна ли была охраняться территория и каким образом была закрыта распределительная будка.

По предварительным данным, подросток состоял на профилактическом учете.

Дело расследуется по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).