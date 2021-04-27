Омбудсмен заявила, что сироты почти втрое чаще становятся жертвами преступлений

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Дети-сироты почти в три раза чаще становятся жертвами преступлений по сравнению с растущими в своих семьях, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Общее число детей-сирот, ставших жертвами преступлений, в 2,8 раза выше, чем частота детей без статуса, которые стали жертвами преступлений. Каждый 119-й сирота является жертвой преступления, (ребенок - ИФ) без статуса - 328-й", - сказала Кузнецова на экспертном совете по защите прав детей-сирот во вторник.

В пресс-службе Кузнецовой "Интерфаксу " пояснили, что дети без статуса - это дети, воспитывающиеся родителями.

В целом же за прошлый год сократилось количество сирот, которые становятся жертвами преступлений, на 19%, и тенденция к снижению этого показателя наблюдается впервые, отметила Кузнецова.

Также омбудсмен сообщила, что "за последние пять лет в целом численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась на 13%".

"На начало текущего года общее число сирот и в учреждениях, и в семьях - 406 138 человек. И 89,7% от общего числа сирот находятся в семьях (которые взяли их на воспитание - ИФ). Сократилась почти на 30% численность воспитанников учреждений для сирот", - сказала Кузнецова.