Думе предложили разрешить получать ВНЖ в России в обмен на инвестиции

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1160385-7 о праве иностранцев получить вид на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции. Он предусматривает, что требования к инвесторам утвердит правительство.

Законопроект содержит поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Правительство предложило предоставлять вид на жительство иностранцу, не получившему разрешения на временное проживание (РВП), если он сделалл инвестиции в России в соответствии с критериями, которые затем определит правительство. В этом случае ВНЖ смогут также получить супруги, дети, супруги детей, родители, супруги родителей, бабушки, дедушки, внуки инвестора.

Сейчас закон дает возможность иностранному инвестору получить РВП сверх квоты, утвержденной правительством. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, с 2002 года эта норма не применяется, так как правительство до сих пор не установило соответствующий размер инвестиций.

Режим РВП отличается от ВНЖ тем, что он обычно предшествует получению вида на жительства, кроме того при РВП действует "географическая привязка" - где получал разрешение, там и должен проживать и ограниченный срок действия - три года.

ВНЖ дает больше свободы в действиях. Однако, как следует из законопроекта, для ВНЖ инвесторов будут действовать почти все существующие ограничения. В частности, вид на жительство иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный вид на жительство аннулируется, если он выступит за насильственное изменение основ конституционного строя в России, иными действиями создает угрозу безопасности россиян или государства; финансирует или планирует теракты, страдает наркоманией либо не имеет сертификата об отсутствии у него ВИЧ-инфекции.

ВНЖ инвестора может быть аннулирован в случае принятия решения о нежелательности его пребывания в России. Такое решение могут принять МВД, ФСБ, Минобороны, Росфинмониторинг, СВР и ФСИН.

"В условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики, созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой, необходимо создание максимально благоприятных условий для привлечения таких иностранных граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.