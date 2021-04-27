Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

В Грозном из-за непогоды сорвало крыши с двух домов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В ночь на вторник в Грозном из-за обильного дождя и шквалистого ветра частично сорвало крыши с двух домов - двухэтажного коттеджа в поселке Возрождение Висаитовского района и с многоквартирной пятиэтажки в поселке Новые Алды Шейх-Мансуровского района, сообщил во "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, люди не пострадали, но повреждения получили несколько автомобилей во дворах этих домов.

На месте происшествий работали экстренные службы, последствия стихии планируется ликвидировать в ближайшее время.

"По решению дорогой мамы, Президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны, все восстановительные работы, а также ремонт поврежденных стихией транспортных средств будет проведен за счет средств РОФ. Кроме того, из-за непогоды в некоторых частях четырех районов Грозного жители остались без электричества. Благодаря слаженным и оперативным действиям наших энергетиков подача электричества была восстановлена в кратчайшие сроки", - добавил глава Чечни.

Аймани Кадырова Грозный Чечня Рамзан Кадыров

Новости

Москальковой передали жалобы на электрошокеры на акции 21 апреля в Петербурге

В правительстве обсудили с металлургами рост цен

В правительстве обсудили с металлургами рост цен

Что произошло за день: вторник, 27 апреля

Источники сообщили о планах владельца "Уралхима" лично возглавить компанию

Источники сообщили о планах владельца "Уралхима" лично возглавить компанию

Послы стран Балтии и Словакии в среду вызваны в МИД России

Блогер Reeflay получил 6 лет колонии за смерть подруги в прямом эфире

Блогер Reeflay получил 6 лет колонии за смерть подруги в прямом эфире

Группа ЛСР вышла из проекта первого частного трамвая в Петербурге

Группа ЛСР вышла из проекта первого частного трамвая в Петербурге

Думе предложили разрешить получать ВНЖ в России в обмен на инвестиции

Минпросвещения заменит учебники истории для колледжей после критики Путина

Минпросвещения заменит учебники истории для колледжей после критики Путина

Крейсер "Москва" вышел в Черное море на фоне отправки туда корабля США

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');