В Грозном из-за непогоды сорвало крыши с двух домов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В ночь на вторник в Грозном из-за обильного дождя и шквалистого ветра частично сорвало крыши с двух домов - двухэтажного коттеджа в поселке Возрождение Висаитовского района и с многоквартирной пятиэтажки в поселке Новые Алды Шейх-Мансуровского района, сообщил во "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, люди не пострадали, но повреждения получили несколько автомобилей во дворах этих домов.

На месте происшествий работали экстренные службы, последствия стихии планируется ликвидировать в ближайшее время.

"По решению дорогой мамы, Президента Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевны, все восстановительные работы, а также ремонт поврежденных стихией транспортных средств будет проведен за счет средств РОФ. Кроме того, из-за непогоды в некоторых частях четырех районов Грозного жители остались без электричества. Благодаря слаженным и оперативным действиям наших энергетиков подача электричества была восстановлена в кратчайшие сроки", - добавил глава Чечни.